В Дагестане в реке обнаружили использованные шприцы

В реке Аварское Койсу экологи обнаружили большое количество использованных шприцев, сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«На видео видны в большом количестве использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу. Напоминаем, что все это относится к особо опасным отходам класса Б. А это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно или вероятно заражённые условно-патогенными и патогенными микроорганизмами», – рассказал он РИА «Новости».

В пресс-службе минприроды Дагестана сообщили, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды.

В свою очередь в Гергебильской ЦРБ заявили, что главврач проверил лично, из подведомственных медорганизаций такого сброса не было.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку информации, размещенной в Сети, о массовой гибели птиц на Аграханском заливе и в пригороде Махачкалы.