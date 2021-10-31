G20 решила разработать национальные планы по борьбе с изменением климата

Участники саммита Группы двадцати (G20) разработают национальные планы восстановления и повышения устойчивости, направленные на смягчение последствий изменения климата, говорится в заявлении лидеров G20.

«Мы разработаем национальные планы восстановления и повышения устойчивости, которые выделяют, в соответствии с национальными условиями, амбициозную долю финансовых ресурсов на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним и предотвращение ущерба климату и окружающей среде», – информирует РИА «Новости».

Страны при этом признали, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия гораздо ниже, чем при двух градусах. Поэтому удержание повышения температуры в пределах 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и обязательств со стороны всех государств, путем разработки четких национальных путей, которые согласуют долгосрочные амбиции с краткосрочными и среднесрочными целями.

«Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной средней температуры на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия и продолжению усилий по ее ограничению до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, также в качестве средства, позволяющего достичь Повестки дня на 2030 год», – отмечается в итоговом коммюнике.

В этой связи лидеры стран G20 также выразили надежду на успешное проведение COP26 в Глазго.

Кроме того, страны «Большой двадцатки» обязуются значительно сократить коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия.

«Мы обязуемся значительно сократить наши коллективные выбросы парниковых газов, принимая во внимание национальные условия и уважая наши национальные планы действий по изменению климата», – говорится в коммюнике.

Лидеры «Большой двадцатки» также признали, что выбросы метана вносят значительный вклад в изменение климата, и что их сокращение может быть одним из самых быстрых и наиболее экономически эффективных способов ограничения изменения климата и его последствий.

Ранее участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.