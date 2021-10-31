 

Врач Шипилов раскрыл связь лишнего веса и онкологии

31.10.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Илья Шипилов пояснил о тесной связи лишнего веса и онкологии. По его словам, на развитие рака молочной железы влияет образ жизни.
Подобные процессы происходят на фоне изменения уровня эстрогена. Большинство случаев рака молочной железы у женщин являются эстрогенозависимыми. Продуцирование данного гормона происходит в яичниках, частично в надпочечниках и жировой ткани. Если последней очень много, выделяется большое количество эстрогена. В результате растет риск развития рака.

Для профилактики патологии необходимо контролировать вес. Если ИМТ существенно превышен, то необходимо худеть.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / В Магнитогорске СК отказался наказывать полицейских за избиение не надевшего маску мужчину

11.05 / Ученые рассказали о побочных эффектах при употреблении полезных омега-3 кислот

23.03 / Мнение: Слон в посудной лавке

29.08 / Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка

30.10 / Названа страна Европы с самой худшей коронавирусной ситуации

05.02 / Джо Байден намерен заставить Россию “заплатить” за все

28.09 / Домашние животные помогают людям сохранить психическое здоровье на карантине

28.06 / Мнение: Полицейские будни…

27.07 / Мнение: Медицина

17.09 / Оппозиционеры и расследователи Bellingcat раскритиковали Apple и Google

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика