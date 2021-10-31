Врач Шипилов раскрыл связь лишнего веса и онкологии

Врач Илья Шипилов пояснил о тесной связи лишнего веса и онкологии. По его словам, на развитие рака молочной железы влияет образ жизни.

Подобные процессы происходят на фоне изменения уровня эстрогена. Большинство случаев рака молочной железы у женщин являются эстрогенозависимыми. Продуцирование данного гормона происходит в яичниках, частично в надпочечниках и жировой ткани. Если последней очень много, выделяется большое количество эстрогена. В результате растет риск развития рака.

Для профилактики патологии необходимо контролировать вес. Если ИМТ существенно превышен, то необходимо худеть.

Источник: radiokp.ru