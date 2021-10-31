 

Врач назвал появляющиеся за 20 лет до диагностирования симптомы болезни Паркинсона

31.10.2021, 17:00, Разное
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Врачи и старший невролог-консультант Barts Health NHS Trust Аластер Нойс назвал симптомы болезни Паркинсона, которые появляются за 20 лет до того, как пациент узнает о наличии у него недуга и будет поставлен диагноз.
Самым очевидным признаком болезни Паркинсона является тремор в конечностях, однако он появляется уже в период прогрессирования недуга. Зачастую люди обращаются к терапевту с жалобами на проблемы в работе кишечника, из-за чувства беспокойства, изменения обоняния и проблем со сном. При этом такие симптомы появляются за десятилетия до того, как болезнь Паркинсона будет диагностирована.

Учитывая это, следует рассказывать врачу о всех изменения в своем состоянии и здоровье. К ним постепенно могут добавляться прогрессирующие изменения движений, которые становятся скованными и замедленными. Если у человека появились подозрения, стоит пройти неврологическое обследование, которое поможет определить причину этого.

Источник: www.medikforum.ru



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