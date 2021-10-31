 

Актриса Наталья Гвоздикова лишилась 20 тысяч рублей пенсии из-за изменений в законе

31.10.2021, 17:00, Разное
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Актриса Наталья Гвоздикова в рамках шоу «Секрет на миллион» откровенно пожаловалась на уменьшение пенсии. Звезда фильма «Большая перемена» рассказала, что размер пособия снизился из-за изменений в законодательстве.
Гвоздикова приняла участие в съемках программы «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. После участия в кинофильме «Рожденная революцией» актриса получила государственную премию СССР. Когда знаменитость выходила на пенсии, ей сказали, что выплата не будет слишком высокой. Однако она должна была быть рада, что имеется государственная премия, за которую положена надбавка.

Позже в российском законодательстве произошли изменения. В результате Наталья Гвоздикова начала входить в число работающих пенсионеров, поэтому доплат за госпремию ее лишили.

Из Пенсионного фонда актриса уехала с головной болью и высоким давлением. Она была неприятно удивлена, что удержали почти половину пенсии. Сейчас ежемесячно Гвоздикова получает 55 тысяч рублей. Если бы принималась во внимание государственная награда, то выплата увеличилась бы на 20-22 тысячи рублей.

Источник: yandex.ru



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