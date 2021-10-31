 

Умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе в 2014 году

31.10.2021, 16:52, Новости дня
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Также информацию о смерти ветерана “Радіо Свобода” подтвердили знакомые семьи Залужных.

Залужному было 103 года.

Брыль отметил, что Залужный пережил Голодомор в Украине 1932–1933 годов, а во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2666716773634078&id=100008873445789

Контекст:

Внук Залужного, младший лейтенант Иван Гутник-Залужный погиб в 2014 году под Амвросиевкой на Донбассе. 

В 2018 году Иван Залужный был награжден орденом “За мужество” 3-й степени.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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