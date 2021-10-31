 

1 ноября в Украине осадки маловероятны, 2 ноября возможны дожди – синоптик

31.10.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще, ого-го, покажет свою старческую силу – в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Разве что в Одесской области влажная облачность с юга подкинет немного дождей”, – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха ожидается +10… +15 ºC.

“2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди.  В Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым до +12 ºC. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, где-то до +7, +8 ºC, еще возможен дождь. Но в среду снова потеплеет”, – сообщила она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5028962823800322

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / В Южной Корее запустили первую космическую ракету собственного производства. Она не вывела макет спутника на орбиту

03.05 / Представители Facebook рассказали, почему нужно раскрывать личные данные

17.10 / На Сахалине более 11 тыс. человек остались без света из-за непогоды

15.02 / Иран сообщил МАГАТЭ об ограничении инспекций

29.07 / Новый кроссовер Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты

20.09 / «Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 193 одномандатных округах

19.09 / В НОМ призвали внимательнее относиться к нарушениям на выборах

03.06 / Акции Газпрома обновили максимум с 2008 года

25.06 / Денисенко: Почему Коломойский делает ​​теплую ванну Зеленскому? Вся антиолигархическая истерия – подарок для него. Теперь он “равный среди равных”

17.09 / ОБСЕ: Количество нарушений режима тишины на Донбассе в сентябре выросло на 30%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика