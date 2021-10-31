 

Слепой барабанщик на шоу “Україна має талант” растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

31.10.2021, 16:52, Новости дня
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Мужчина сыграл на барабанах произведение под названием “Твоя война”. Музыку для этой песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.

“Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в таком же нелегком положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями”, – говорит участник.

Дураков потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина ослеп.

Мужчина нашел спасение в музыке и начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео.

После выступления член жюри Сергей Притула не мог сдержать слез. Все судьи также аплодировали участнику стоя. Все члены жюри сказали “Да”.

ВИДЕОВидео: Україна має талант | Ukraine’s Got Talent / YouTube
Контекст:

Первый сезон шоу “Україна має талант” был показан на СТБ в 2009 году. Премьера нынешнего, 10-го, сезона стартовала 23 октября. Судьями шоу стали шоумен Сергей Притула, героиня шоу “Холостячка” Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы стал телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу рассказывает певица Jerry Heil.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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