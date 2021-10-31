“Оружие должно быть для победы, а не пиара”. Климкин прокомментировал заявление МИД Турции о беспилотниках Bayraktar

По словам Климкина, желание властей Турции не называть беспилотники Bayraktar, купленные Украиной, турецкими – это “не об их устрашении”.

“Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться. Оружие должно быть для победы, а не пиара. А глядя на Bayraktar, я не понимаю, что там технологически такого, что мы бы не могли сделать”, – написал экс-министр.

По его словам, на каждый самолет или танк есть ракета или беспилотник.

“Мы не можем жить на советском оружии, но так же не можем только его покупать. Выживут только те, кто способен производить собственное оружие. Если мы в это не вложимся, то всегда будем зависеть от кого-то. А ведь мы за независимость”, – подчеркнул Климкин.

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Чавушоглу 30 октября после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита “Большой двадцатки” в Риме прокомментировал использование Украиной на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, закупленных у Турции. Чавушоглу отметил, что Анкара в ходе борьбы с терроризмом “в разных странах сталкивается с разным оружием из разных стран, включая Россию”.

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

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