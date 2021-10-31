 

Вассерман выступил за празднование Хэллоуина в России

31.10.2021, 16:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыХэллоуин в Россию пришел как чисто светский обычай и воспринимается как развлечение. Поэтому он так популярен у россиян и нет смысла запрещать его празднование в стране, сообщил публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Наши российские колядки тесно связаны с религиозным праздником. И это забылось в связи с заметным упадком религии в стране. А Хэллоуин, хоть и является в стране своего происхождения тоже религиозным праздником, к нам пришел как чисто светский обычай, никак не связанный с религией. Поэтому у нас он воспринимается как развлечение»,– отметил Вассерман, передает URA.RU.

По его словам, высказывания по поводу необходимости запретить Хэллоуин в РФ не имеют смысла. «Запретить его хотят в основном те, кто понимает его религиозную подоплеку. Праздник достаточно тесно связан с различной бесовской силой. Изначально считалось, что в эту самую ночь на землю спускается всякая нечисть, но если над ней хорошо посмеяться, то можно ее разогнать. В нашей стране над нечистью и так хорошо смеются. Поэтому мне не кажется, что его стоит запрещать, наоборот, тот, кто над нечистью смеется, вряд ли будет ей подражать»,– резюмировал Вассерман.

Ранее Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей. По его словам, он не собирается ужесточать запреты, а собирается добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства.



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