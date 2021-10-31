 

Страны G20 договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

31.10.2021, 16:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтраны Большой двадцатки договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Риме.

«Мы признаем растущую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в наших обществах. В этом контексте мы подчеркиваем необходимость бороться с возросшими угрозами безопасности в цифровой среде, в том числе со стороны программ-вымогателей (вредоносное программное обеспечение, при помощи которого преступники вынуждают людей выплачивать им деньги в обмен на прекращение хакерской атаки) и других форм киберпреступности. С учетом этого мы будет работать над укрепление двустороннего и международного сотрудничества, чтобы обезопасить наши ИКТ, бороться с общими уязвимостями и угрозами, а также киберпреступностью», – приводит сообщение РИА «Новости».

Страны подчеркнули важность обеспечения свободного потока данных, в том числе трансграничного, при одновременном улучшении защиты личных данных, личной безопасности и интеллектуальных прав и сближении регуляторных практик разных стран.

Ранее лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве, а также об обмене данными со спутников в мирных целях, говорится в заявлении стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка»).



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