 

Камасутра признана олимпийским видом спорта

31.10.2021, 16:31, Разное
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Международный олимпийский комитет (МОК) признал камасутру олимпийским видом спорта. Такое  решение было принято сессии организации.

Мотивируя такое решение, в комитете отметили, что камасутра полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к олимпийским видам спорта. В частности, существует более 200 национальных ассоциаций камасутры (при необходимой норме – 75), соревнования проходят в острой конкурентной борьбе и привлекают большую зрительскую аудиторию.

«Редко можно увидеть вид спорта, обладающий таким зрительским интересом. Камасутра популярна в разных концах планеты и является массовым видом. Можно сказать, что она объединяет народы. Сегодня МОК продолжает политику расширения программы летних олимпиад за счёт привлечения аудитории, поэтому камасутра отлично впишется в олимпийскую семью», – заявил президент МОК Томас Бах.

Глава МОК уточнил, что, согласно первоначальному плану, на Олимпиаде будут разыграны три комплекта медалей: в соревнований мужских, женских и смешанных дуэтов. В будущем число дисциплин могут увеличить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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