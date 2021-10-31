 

Ученые назвали пользу мемов в борьбе с пандемией COVID-19

31.10.2021, 16:06, Разное
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Ученые из Университета Пенсильвании пришли к выводу, что справиться с пандемией помогают мемы. По их словам, просмотр забавных картинок помогает избавиться от стресса, который вызван распространением коронавируса.
Исследование на эту тему проводилось в декабре прошлого года. В нем согласились принять участие более 700 человек. Сначала научные сотрудники собрали сотни известных мемов и рассортировали их по ключевым показателям. Они обращали внимание, находился ли на картинке человек или же животное, была ли подпись посвящена теме COVID-19. В основном мемы исследователи оставили без изменений, но ко многим придумали интересные названия.

Группе испытуемых нужно было оценивать на предмет юмора каждый мем. На основании реакций исследователи отобрали только те изображения, которые участники назвали одновременно милыми и забавными. Еще до начала эксперименты исследователи измерили то, как часто испытуемые нервничали или же подвергались стрессу.

Во время осуществления итоговой проверки участники эксперимента смотрели на три картинки и просто текст. Одной части людей показали мемы, посвященные коронавирусу, а другой изображения, не имеющие отношения к теме пандемии. На финальном этапе авторы исследования оценили уровень тревожности участников или же количество их позитивных эмоций.

Оказалось, что мемы на тему коронавируса существенно повысили уверенность испытуемых в том, что мир справится с пандемией.

Источник: www.kommersant.ru



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