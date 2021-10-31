 

Крутой раскрыл семейную «тайну» Николая Баскова

31.10.2021, 16:06, Разное
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Игорь Крутой на своей странице в Instagram раскрыл семейную «тайну» Николая Баскова. Речь идет о написанной им для артиста песне «Вишневая любовь», которая стала семейно реликвией.
Крутой дружит с Басковым уже давно, поэтому знает некоторые подробности личной жизни артиста и его семьи. Песня «Вишневая любовь» стала особо близка матери исполнителя, так как напоминала ей о любви с супругом. Отец Баскова умер несколько лет назад, а на последнем его концерте мать певца пришла одна, хотя ранее они всегда были вместе, поддерживая сына на выступлениях.

Во время исполнения указанной песни Филиппом Киркоровым она улыбалась и вытирала слезы. Крутой сообщил, что в тот момент ей было особенно грустно, однако удалось с этим справиться. Свою улыбку она адресовала покойному Виктору Баскову, а он, считает композитор, в тот момент наблюдал за ней с небес и любовался ею. Более того, у родителей имеются все основания гордиться своим наследником, ведь в зрительном зале в тот вечер была особая атмосфера.

Крутой отметил, что именно Киркоров смог достойно исполнить эту песню, сумев передать все эмоции и смысл. Сам же артист потратил огромную сумму на приобретение костюма в греческом стиле.



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