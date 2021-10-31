“Король туалетных вантузов”. Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
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“Прощай, Нью-Йорк”, – коротко подписал фотографии артист.
“Слишком горяч”, – прокомментировал verenadiewylde.
“Король туалетных вантузов”, – добавил ethantorchios.
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Подписчики обратили особое внимание на одно из фото, снятое из зрительского зала на концерте британского музыканта Гарри Стайлса. Многие начали интересоваться, встречались ли Давид и Стайлс.
Контекст:
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.
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