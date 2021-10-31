“Король туалетных вантузов”. Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета

“Прощай, Нью-Йорк”, – коротко подписал фотографии артист.

“Слишком горяч”, – прокомментировал verenadiewylde.

“Король туалетных вантузов”, – добавил ethantorchios.

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Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)

Подписчики обратили особое внимание на одно из фото, снятое из зрительского зала на концерте британского музыканта Гарри Стайлса. Многие начали интересоваться, встречались ли Давид и Стайлс.

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.

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