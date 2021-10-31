В США произошла стрельба на вечеринке в честь Хэллоуина. Свидетели говорят, что там были сотни гостей
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Неизвестный открыл стрельбу на вечеринке в честь Хэллоуина, по словам свидетелей, на мероприятии было 350–400 гостей.
Очевидцы рассказали каналу, что стрельба продолжалась несколько минут.
“Все пытались спрятаться, люди держали двери в туалеты закрытыми, потому что пытались спрятаться. Все пытались защитить себя”, – сказала Мисси Толберт, которая работала барменом на мероприятии.
Стрелка еще не нашли, также неизвестно, был он ли один, или речь идет о нескольких нападавших.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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