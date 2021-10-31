 

В США произошла стрельба на вечеринке в честь Хэллоуина. Свидетели говорят, что там были сотни гостей

31.10.2021, 15:58, Новости дня
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Неизвестный открыл стрельбу на вечеринке в честь Хэллоуина, по словам свидетелей, на мероприятии было 350–400 гостей. 

Очевидцы рассказали каналу, что стрельба продолжалась несколько минут. 

“Все пытались спрятаться, люди держали двери в туалеты закрытыми, потому что пытались спрятаться. Все пытались защитить себя”, – сказала Мисси Толберт, которая работала барменом на мероприятии.

Стрелка еще не нашли, также неизвестно, был он ли один, или речь идет о нескольких нападавших. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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