 

“Мои дети в машине плачут”. Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью

31.10.2021, 15:58, Новости дня
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Болдуин остановился прямо на обочине дороги в штате Вермонт и вместе с женой Хиларией вышел к преследовавшим их папарацци. Актер сразу предупредил, что ему запрещено комментировать продолжающееся расследование, и добавил, что общается с полицией ежедневно. Он также рассказал, что погибшая оператором была его другом.

Актер заявил, что полностью поддерживает ужесточение мер безопасности на съемках, в частности, запрет настоящего оружия и боевых патронов.

Ответив на вопросы Болдуин попросил папарацци больше не преследовать его.

“Мои дети в машине плачут”, – сказал он. А его супруга добавила, что это из-за того, что журналисты их преследуют и дети знают об этом.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице. Съемки фильма приостановлены.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в Twitter заявлял, что шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании этого дела. 

Во время обыска съемочной площадки там нашли 500 патронов – смесь холостых, муляжей и предположительно боевых патронов, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, пишет The Associated Press.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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