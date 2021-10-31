На выборах мэра Харькова по состоянию на 13.00 проголосовало 12,8% избирателей

“Зарегистрировано 1 млн 17 тыс. 584 избирателя. Количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках – 130 416 человек”, – сказала она.

На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13:00 явка составила 13,5%.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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