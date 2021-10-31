 

Лидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки

31.10.2021, 15:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЛидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, говорится в коммюнике по итогам саммита.

«Мы будем стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, таких как ВОЗ, ИКАО, ИМО и ОЭСР», – информирует РИА «Новости».

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

Ранее участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.



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