 

Обманывавших пенсионеров мошенников задержали в Москве

31.10.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Чувашии задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали пенсионеров с 2019 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющейся информации, группа действовала с 2019 года. Роли соучастников были четко распределены. Они тщательно продумывали криминальную схему и соблюдали меры конспирации, использовали различные способы психологического воздействия на граждан. По версии следствия, причиненный потерпевшим ущерб превысил 3 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, лекарства и медицинские приборы. Но для получения выплат необходимо оплатить комиссии, налоги и банковские услуги. Поверив, пенсионеры переводили суммы на счета аферистов.

Следователем СУ УМВД РФ по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Москве и Московской области полицейские задержали подозреваемых – двоих мужчин и четырех женщин. У них изъяты денежные средства, большое количество мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела», – уточнила Волк.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов преступления.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в обмане 92-летнего пенсионера на 10 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Студенты-медики спасли мужчину с ножевыми ранениями в парке Ставрополя

01.08 / Кулеба: Мы могли бы заявить права на республику Зеленый Клин. Но нужно сохранять здравый смысл

07.05 / NYPost – Индия вновь побила собственные антирекорды по новым случаям заражения и смерти от COVID-19

21.05 / В Украине за сутки сделали почти 19 тыс. прививок от коронавируса, большая часть – второй дозой

12.05 / Мамедов: На Донбассе детей готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и “русского мира”

17.01 / «Бабахнет громко» – при Байдене украинский конфликт достигнет новой степени обострения

21.02 / В США разбился военный реактивный самолет

11.03 / В Болгарии экстренно сел самолет из-за угроз пассажира бортпроводнику и его высказываний об Иисусе

24.08 / В США официально разрешили использовать плазму переболевших COVID-19 для лечения болезни

03.09 / Джордж Кент: США готовят санкции в отношении режима Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика