 

Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе

31.10.2021, 15:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».

Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать  поставленное Турцией оружие с Анкарой.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <…> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе, и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.



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