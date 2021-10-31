 

Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу “Холостячка”

31.10.2021, 15:04, Новости дня
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“Хочу поговорить на тему хейта, потому что с каждой церемонией роз на меня выливается все больше и больше хейта. Самое главное – это то, что на свидания с мужчинами хожу именно я. Не вы, которые смотрите по ту сторону экрана и, возможно, не видите каких-то моментов в общении, и самое главное – моментов в моих чувствах”, – отметила она.

Огневич добавила, что ходит на свидания с мужчинами, опершись исключительно на свои чувства и внутренние ощущения. Именно они для нее – главный признак того, хочет ли артистка продолжить дальше общение.

“Ну и кстати, девочки, которые очень опечалены моим выбором отправить Рому Васильева домой, теперь вы можете ему написать, у вас минус одна конкурентка”, – сказала певица.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram
Контекст:

Реалити “Холостячка” – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Его героиней была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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