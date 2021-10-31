 

“Какая же она шикарная”, “Королева”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась в новой фотосессии

31.10.2021, 15:04, Новости дня
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Для фотосессии Узерли выбрала оригинальный бежевый костюм на короткий рукав и с длинными клешными штанами.

“Королева”, – прокомментировал ее фан-аккаунт meryemuzerli.fanteams.

“Огонь”, – добавили фанаты.

“Как же она шикарна”, – написала gallagher021.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Актриса не замужем. У нее есть двое дочерей: Лара (2014) и Лили Кои (2021). Отец Лары – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года. Имени отца второго ребенка она не называла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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