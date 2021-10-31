 

Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России

31.10.2021, 14:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в РФ превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», – сказал он, выступая на саммите G20 по видеосвязи, передает РИА «Новости».

По словам президента, это один из лучших показателей в мире. По оценке международных экспертов, РФ входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации, добавил Путин.

«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что климат в РФ теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса.

Кроме того, участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.



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