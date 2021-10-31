 

Мобильный госпиталь в Херсонской области начал принимать пациентов с COVID-19

31.10.2021, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госпиталь установили в Каховке на территории Центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Всего развернули 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

“Автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Херсонской облгосадминистрации 30 октября сообщили, что госпиталь начал принимать пациентов.

“В настоящее время госпитализированы 33 человека средней степени тяжести. Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет четыре аппарата искусственной вентиляции легких”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 67,7 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Херсонской области подтвердили 65,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 1813 человек. Регион находится в “красной” зоне.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В гибели школьника на водопаде Каменка во Львовской области обвинили учительницу, дело направлено в суд

24.08 / Экс-главу министерства транспорта Хабаровского края отправили под домашний арест

19.09 / Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

30.04 / Соловьев предложил Госдепу оплатить штрафы «Радио Свобода»

03.07 / Генерал объяснил причину отказа США от ДРСМД

02.03 / США опубликовали санкционный список по делу Навального, в него вошли директор ФСБ и генпрокурор России

09.07 / Цена смартфона Vivo iQOO Z1x 5G начинается с 230 долларов

25.06 / Устроивший с петербурженкой борьбу с ножом за мобильник получил срок

05.12 / Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

18.09 / Сын Кернеса рассказал о состоянии мэра Харькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика