Мобильный госпиталь в Херсонской области начал принимать пациентов с COVID-19

Госпиталь установили в Каховке на территории Центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Всего развернули 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

“Автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Херсонской облгосадминистрации 30 октября сообщили, что госпиталь начал принимать пациентов.

“В настоящее время госпитализированы 33 человека средней степени тяжести. Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет четыре аппарата искусственной вентиляции легких”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 67,7 тыс. человек.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Херсонской области подтвердили 65,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 1813 человек. Регион находится в “красной” зоне.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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