В Харькове “Опора” зафиксировала подписание пустого протокола на выборах
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Речь идет об участке №631306, который находится на территории горбольницы №14.
“Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя”, – говорится в сообщении.
Наблюдатель вызвал полицию.
“Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов”, – сказал координатор “Опоры” в Харьковской области Николай Зинченко.
Он добавил, что подписание пустого протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.
Контекст:
Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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