 

В Харькове полиция получила 22 сообщения о нарушениях на выборах, в Черкасской области – 10, в Херсонской – четыре

31.10.2021, 14:10, Новости дня
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В частности, избиратель сообщил полиции, что нашел в списках гражданку, которая раньше проживала по его адресу, но выехала за границу. 

“Пятеро граждан обратились в полицию из-за невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители предоставляют документы в мобильном приложении, однако им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать. На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну”, – говорится в сообщении.

В Черкасской области, где проходят промежуточные выборы в Верховную Раду на округе №197, по состоянию на 12.00 полиция получила 10 сообщений о нарушениях, о конкретных случаях в пресс-службе не рассказали. 

В Херсонской области, где также проходят промежуточные парламентские выборы на округе №184, полиция получила четыре сообщения.

“В частности, в подразделение полиции поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства представителем одной из участковых избирательных комиссий. Также в журнал Единого учета внесена информация о ненадлежащем оформлении избирательного участка на территории Каховской территориальной общины. А работники Бериславского районного отдела полиции проверяют информацию о возможном нарушении выдачи избирательных бюллетеней. Аналогичное сообщение поступило и в территориальное подразделение полиции в пгт Большая Лепетиха”, – проинформировали в пресс-службе.

Контекст:

В Украине сегодня проходят довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область), а также выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в “день тишины” 30 октября – 16.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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