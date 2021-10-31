 

Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

31.10.2021, 13:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗакрытие приема в колледжи и техникумы в РФ по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО (среднего профессионального образования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, передает ТАСС.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ, в соответствии с которым планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.

В частности, прием может быть остановлен на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

По словам Неумывакина, за последние два года из перечня программ подготовки ушло порядка 100 профессий и специальностей, «не актуальных в рамках сегодняшних реалий». «На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», – добавил он.

В Минпросвещения пояснили, что, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

Ранее исследование HeadHunter показало, что топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы.



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