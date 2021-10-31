 

Пушков с сарказмом отреагировал на отмену спектакля МХАТа с Бузовой

31.10.2021, 13:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.

«МХАТ заявил, что билеты на спектакль с Бузовой не продаются «из-за карантинных ограничений». Сдается, однако, что карантинные ограничения здесь ни при чем: билеты не продавались и ДО карантинных ограничений.  И выглядит это так, что история с приглашением Бузовой во МХАТ – это история провала. Или кто-то пытается сделать вид, будто театралы страшно заждались Бузову на сцене МХАТа, и сразу, как только отменят ограничения, наводнят театр?  Очень скоро будет возможность это проверить», – написал Пушков в Telegram.

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. 

По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.

Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.



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