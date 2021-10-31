 

В Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт»

31.10.2021, 13:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийские вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» получили одобрение в Королевстве Камбоджа, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Королевстве Камбоджа. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ, Филиппины и др.) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

В настоящее время вакцина «Спутник Лайт» благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

Ранее сообщалось, что Таиланд в апреле решил приобрести первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны в количестве 1 млн доз.



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