 

Принц Гарри в мемуарах расскажет правду об отце

31.10.2021, 13:24, Разное
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Принц Гарри намерен в своих мемуарах рассказать об отце. В США он вместе со своей женой Меган Маркл будут писать книги. Герцоги Сассекские быстро поняли, что этот бизнес является прибыльным.
В этом году свою первую книгу выпустила Меган Маркл. Она получила название «Скамейка». Книга предназначена для детей, имеет очень яркие иллюстрации. Ранее супруга принца Гарри рассказала, что на написание материалов ее вдохновил муж, играющий с сыном Арчи. Презентация книги состоялась 8 июня, после того, как на свет появилась ее дочь Лилибет-Диана.

Летом стало известно, что за написание мемуаров взялся и принц Гарри. Он уже подписал контракт с крупным издательством, которое выдало ему гонорар в размере 20 миллионов долларов. Королевские эксперты считают, что это только начало карьеры супругов в данной сфере. На одной-двух книгах герцоги Сассекские не остановятся, поскольку поняли, что этот бизнес представляет собой огромную машину по зарабатыванию денежных средств.



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