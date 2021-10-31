Джонсон и Трюдо на саммите G20 опоздали на фотосессию и рассмешили мировых лидеров. Видео
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Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для “семейного” фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры.
Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Контекст:
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Саммит “Большой двадцатки” в 2021 году проходит 30–31 октября в Риме.
видео
Видео: metro.co.uk
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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