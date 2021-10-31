 

Джонсон и Трюдо на саммите G20 опоздали на фотосессию и рассмешили мировых лидеров. Видео

31.10.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для “семейного” фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры. 

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит “Большой двадцатки” в 2021 году проходит 30–31 октября в Риме. 

видео

Видео: metro.co.uk


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / «Вести» узнали место Украины в мировых рейтингах

28.07 / Убытки турсектора от коронавируса оказались втрое выше, чем от кризиса 2009 года

07.04 / В РФ оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты

13.08 / Борьба с коррупцией, реорганизация и разумные тарифы. Ernst & Young назвала шаги, необходимые для развития “Укрзалізниці”

15.04 / СБУ заблокировала канал контрабанды сигарет из России и ОРДЛО

31.07 / Назначена дата заседания комиссии ВФЛА по восстановлению в World Athletics

24.05 / Минюст поддержал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

11.12 / Архиепископ Евстратий: Концепция оформления елки на Софийской площади не имеет никакого отношения к Рождеству

23.07 / Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Мичигана и Невады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика