Джонсон и Трюдо на саммите G20 опоздали на фотосессию и рассмешили мировых лидеров. Видео

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для “семейного” фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры.

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит “Большой двадцатки” в 2021 году проходит 30–31 октября в Риме.

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Видео: metro.co.uk



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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