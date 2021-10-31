“Подписывать лицом больше не нужно”. Минцифры упростило получение COVID-сертификатов в “Дії”

“Правительство упростило получение COVID-сертификатов в “Дії”. Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и “Дія.Підпис”, для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения”, – сообщили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.

“Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении “Дія”, – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID”, – говорится в сообщении.

Для получения сертификата в приложении “Дія” у гражданина должны быть биометрический загранпаспорт или внутренняя ID-карта. Если таких документов нет, сгенерировать сертификат можно на портале “Дія”.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев рассказать об упрощении получения COVID-сертификата своим близким, у которых возникали проблемы с созданиям “Дія.Підпис”.

“Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат “Дія.Підпис” (технология фото ID, “подписывать лицом”). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете “Получить сертификат” – и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно”, – написал он в Telegram.

Федоров рассказал, что “сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин”.

“Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава / Нацслужбы здоровья, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и ПЦР-тесты”, – написал он.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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