 

“К сожалению, жизнь – не Instagram”. Потап показал, как выглядел бы с “идеальным лицом”

31.10.2021, 13:16, Новости дня
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Артист присоединился к популярному тренду с использованием Instagram-фильтра, который накладывает на человека макияж.

“Этот фильтр показывает, как выглядело бы ваше лицо, если бы было идеальным”, – говорится в озвучке видео.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“К сожалению, жизнь – не Instagram. Фильтр не используешь”, – прокомментировал vi_mitsuki.

Контекст:

Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер. С 2006-го по 2017 год он вместе с Настей Каменских выступал в дуэте “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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