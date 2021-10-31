“К сожалению, жизнь – не Instagram”. Потап показал, как выглядел бы с “идеальным лицом”
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Артист присоединился к популярному тренду с использованием Instagram-фильтра, который накладывает на человека макияж.
“Этот фильтр показывает, как выглядело бы ваше лицо, если бы было идеальным”, – говорится в озвучке видео.
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“К сожалению, жизнь – не Instagram. Фильтр не используешь”, – прокомментировал vi_mitsuki.
Контекст:
Потап – украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер. С 2006-го по 2017 год он вместе с Настей Каменских выступал в дуэте “Потап и Настя”.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.
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