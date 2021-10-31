 

“Она была моим другом”. Болдуин впервые после гибели Хатчинс пообщался с журналистами

31.10.2021, 13:16, Новости дня
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Видео его общения с журналистами в штате Вирджиния опубликовал таблоид TMZ. 

“Она [Хатчинс] была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля [Соуза] на ужин. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, вместе снимали фильм, а потом произошло это ужасное событие”, – сказал актер. 

Он назвал ситуацию с гибелью Хатчинс “событием одним на триллион”. Болдуин рассказал, что встречался с мужем погибшей. 

“Он шокирован, у него девятилетний сын. Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка”, – сказал актер. Он отметил, что не может комментировать ход расследования.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице. Съемки фильма приостановлены.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в Twitter заявлял, что шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании этого дела. 

Во время обыска съемочной площадки там нашли 500 патронов – смесь холостых, муляжей и предположительно боевых патронов, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, пишет The Associated Press.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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