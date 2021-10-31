 

Трем магазинам в Москве грозит закрытие за нарушения режима нерабочих дней

31.10.2021, 13:04, Разное
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На востоке Москвы закрытие за нарушение антиковидных мер грозит магазину Fix Price на Новокосинской улице. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора выяснили, что до 20% посетителей находились в магазине без масок либо с приспущенными масками. Также установлены нарушения в соблюдении посетителями социальной дистанции: на кассы было скопление людей.

Согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, за выявленные нарушения магазину грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда, сообщает агентство городских новостей “Москва”.

В соседнем Юго-Восточном административном округе Роспотребнадзор опечатал магазин “Дикси” на Белореченской улице. “Установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей”, – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

Центральный вход в магазин опечатан 30 октября. Материалы передадут в Люблинский районный суд Москвы.

В Зеленограде после проверки Роспотребнадзора опечатан магазин “Все для ремонта”. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 напомнили, что согласно указу мэра Москвы от 21 октября 2021 года на период нерабочих дней магазины, торгующие непродовольственными товарами, должны приостановить деятельность.

“Кроме этого в магазине не проводится термометрия сотрудников, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха, частично маркировка на полу местами стерта, не организован сбор использованных средств индивидуальной защиты, отсутствует журнал регистрации проведения дезинфекционных обработок контактных поверхностей, нарушен режим приготовления дезинфицирующих средств”, – сказано в сообщении.



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