 

Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве

31.10.2021, 13:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледственный комитет показал кадры с места убийства двух сестер 9 и 14 лет в столице Тувы Кызыле. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице.

Судя по кадрам, которые публикует «360», тела девочек нашли в одном из спальных районов Кызыла. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.

В региональном главке СК сообщили, что убитые девочки девяти и 14 лет были родными сестрами. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице. Отмечается, что в семье осталась одна девятилетняя девочка, передает РИА «Новости». 

В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Возбуждено уголовного дело об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как информирует сообщает Telegram-канал Shot, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме матери девочек. Мать девочек воспитывала их одна, работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему постояльцу.

По данным источника Telegram-канала, утром, когда женщина была на работе, у мужчины возник конфликт с детьми, он разозлился и сбросил обеих девочек с балкона.

Двух детей с многочисленными травмами обнаружили в воскресенье утром в одном из дворов Кызыла. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. 



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