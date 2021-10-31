 

Гинцбург рассказал о вакцине от COVID для детей и подростков

31.10.2021, 13:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКонцентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз для детей младшего возраста, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже десять раз», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Ранее в Москве начался предварительный отбор несовершеннолетних желающих принять участие во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.



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