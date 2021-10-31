 

Пользователям YouTube придется сдавать “экзамены” по рекламе, чтобы смотреть видео дальше

31.10.2021, 12:51, Разное
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Видеохостинг YouTube будет экзаменовать пользователей по просмотренной ими рекламе – после каждых 5-6 спонсорских роликов необходимо будет ответить на вопросы, чтобы продолжить просмотр видео. Тест будет считаться пройденным, если будут даны верные ответы как минимум на 75% вопросов.

Разработчики пояснили, что таким образом можно эффективно бороться с блокировщиками рекламы и пользователями, которые отвлекаются во время её просмотра.

“Необходимо повышать не только стоимость, но и эффективность рекламы. Мало того, что она просто отыграется на клиентском устройстве, в таком виде это бесполезная трата ресурсов. Надо, чтобы пользователь усвоил рекламный материал и сделал выбор в пользу рекламодателя, когда приобретает товары и услуги, и это его прямая обязанность в границах разумного. Почитайте пользовательское соглашение, там давно это есть”, – сказал представитель маркетингового отдела YouTube.

В компании добавили, что если клиент не оправдывает ожидания рекламных спонсоров, что легко отслеживается другими метриками Google, его аккаунт может быть заблокирован.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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