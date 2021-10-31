 

Социолог Башлыков рассказал о сатанистах, жертвоприношениях и обрядах на Хэллоуин в России

31.10.2021, 12:30, Разное
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Празднование Хэллоуина пришло в Россию не так давно, в настоящий момент оно набирает огромную популярность. Россияне ассоциируют праздник с нечистой силой и ее сторонниками, сатанистами, жертвоприношениями и прочими обрядами. Социолог Тимофей Башлыков рассказал, как обстоят дела на самом деле.
Сатанисты появились в РФ еще в 80-х годах прошлого века, хотя разные оккультные практики существовали задолго до этого. Причиной этому стали различные фильмы, книги и музыка, затрагивающая тему идеологии последователей Сатаны. Этому влиянию больше других подвергалась молодежь, стараясь одеваться соответствующе, копируя поведение и поступки своих кумиров. Пиком численности сатанистов стали 90-е годы, когда они начали объединяться в группы. Сейчас активность таких людей снизилась, хотя, по мнению Башлыкова, полностью группы никогда не исчезнут из России. Более того, участились случи преступлений и правонарушений представителями этих слоев населения.

Если сравнивать сатанистов из РФ и США, то они имеют различия. Дело в том, что в РФ это движение является рыхлым, так как практически отсутствует организация и структура. Большинство сатанистов объединяются в группы на короткое время, редко лично общаются, однако характерной чертой является наличие харизматичного лидера. В некоторых случаях приверженцы Сатаны остаются одиночками, не пересекаясь никогда с другими в жизни.

Что касается жертвоприношений и сатанинских обрядов, то они представляют опасность для людей, хотя граждан может ожидать и не менее опасная агрессия со стороны преступников и злоумышленников, которые не имеют отношения к сатанизму. Группы сторонников Сатаны зачастую используют для обрядов животных. Что касается Хэллоуина, то праздник является важным для таких людей, хотя они могут совершать свои ритуалы и в канун церковных праздников.

Башлыков рассказал, как по внешнему виду определить сатаниста, хотя в последнее время они и стараются меньше выделяться в толпе. При этом характерными являются татуировки с символикой дьявола, или же подобные изображения на одежде. Особенно осторожно стоит общаться с людьми из близкого окружения, которые стали вести себя подобным образом, говоря о наличии сверхъестественной силы или получении тайных знаний, так как именно первые могут стать жертвой.

Источник: dni24.com



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