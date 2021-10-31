Иосиф Пригожин объяснил, зачем ему израильское гражданство
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, зачем ему нужно израильское гражданство. По его словам, паспорт данной страны ему необходим, чтобы навещать маму. Такое заявление супруг певицы Валерии сделал в рамках программы «Ты не поверишь».
Пригожин рассказал, что об израильском гражданстве задумался не потому, что очень хотелось его получать. Просто в данной стране проживает мать продюсера. Она не способна передвигаться и приезжать самостоятельно в Россию. Документ необходим супруга Валерии, чтобы регулярно ездить к матери.
Пригожин понимает, почему западные звезды едут в РФ, чтобы получить гражданство. Они ищут лучшую жизнь. В РФ имеется ряд определенных условий, помимо налоговых моментов, но их продюсер уточнять не стал.
В последнюю неделю весь отечественный шоу-бизнес обсуждает тему того, что российский паспорт получила звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро. Она готовится к переезду в Москву и даже планирует записать альбом на русском языке.
Источник: teleprogramma.pro
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