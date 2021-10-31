Иосиф Пригожин объяснил, зачем ему израильское гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, зачем ему нужно израильское гражданство. По его словам, паспорт данной страны ему необходим, чтобы навещать маму. Такое заявление супруг певицы Валерии сделал в рамках программы «Ты не поверишь».

Пригожин рассказал, что об израильском гражданстве задумался не потому, что очень хотелось его получать. Просто в данной стране проживает мать продюсера. Она не способна передвигаться и приезжать самостоятельно в Россию. Документ необходим супруга Валерии, чтобы регулярно ездить к матери.

Пригожин понимает, почему западные звезды едут в РФ, чтобы получить гражданство. Они ищут лучшую жизнь. В РФ имеется ряд определенных условий, помимо налоговых моментов, но их продюсер уточнять не стал.

В последнюю неделю весь отечественный шоу-бизнес обсуждает тему того, что российский паспорт получила звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро. Она готовится к переезду в Москву и даже планирует записать альбом на русском языке.

Источник: teleprogramma.pro