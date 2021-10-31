Психолог рассказала, как улучшить свое финансовое положение

Психолог Ксения Аверс пояснила россиянам, как улучшить свое финансовое положение. По словам эксперта, иногда не достаточно просто «пахать».

Согласно Википедии, деньгами называют всеобщий эквивалент или меру цен. Благодаря им можно купить необходимые товары или же услуги. Психологи отмечают, что деньги являются проявлением внутреннего состояния человека, которое отражается во внутреннем мире. Аналогично и с телом, представляющим собой физическое изображение, которое рисует психика. Несмотря на многовековые споры о происхождении человека, психологи уверены в существовании физической оболочки и ауры. По этой причине можно говорить о взаимосвязи психики и тела, поэтому и деньги нужно считать проявлением энергии.

Эксперты разделяют личности на три типа – «телесники», «интеллектуалы» и «эмоционалы». У каждого из них свой денежный доход, так как различается энергетика. Представители первого типа привыкли «пахать», чтобы заработать. Они могут еще больше активизироваться, в результате чего доход тоже увеличивается. Для таких людей деньги лишь средство для приобретения необходимых товаров и услуг. Проблемой для них становится эмоциональное и физическое истощение, повышенная утомляемость, различные недуги.

Второй тип включает умных людей, следящих за событиями в жизни и мире, разбирающихся в современных технологиях и много читающих. Они всегда находятся в поиске чего-то нового, мало мечтают, стараются все анализировать и обо всем рассуждать. У них всегда много идей, которые они обычно не способны реализовать, что негативно отражается на доходе.

Третий тип всегда действует, учитывая собственные эмоции, они любят расслабляться и живут мечтами. У таких людей зачастую хорошее настроение и позитивный настрой, они не считают деньги важной составляющей жизни, поэтому и не могут похвастаться большим доходом, довольствуясь тем, что есть.

Ксения Аверс рекомендовала людям, которые хотят улучшить финансовое положение, определить свой тип личности, а после этого начинать работать над тем, чтобы и особенности двух других типов появились со временем. В таком случае удастся максимально раскрыть свой потенциал, увеличить приток энергии, что положительно скажется и на доходе. Иными словами, следует действовать так, чтобы определить баланс среди всех трех типов. Не стоит прекращать работать над собой, даже если кажется, что удалось достичь желаемого. Психолог отмечает, что результат станет виден спустя полгода, однако останавливаться не стоит, получая в процессе удовольствие от поступков и выработки привычек. Полезными станут хобби, анализ произошедших событий, положительный настрой на конечный результат.

Источник: kadara.ru