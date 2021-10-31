 

“День тишины” прошел без существенных нарушений – Нацполиция Украины

31.10.2021, 12:22, Новости дня
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“День тишины” прошел без существенных нарушений. По информации ситуационного центра и по той информации, которую вы нам предоставили, в полицию поступило 16 сообщений о возможных правонарушениях и событиях”, – сказал Фацевич.

В Харьковской области поступило девять таких сообщений, во Львовской и Херсонской – по три, в Донецкой – одно.

“Восемь сообщений касались возможной фальсификации, подлога, похищения или повреждения избирательной документации. Еще три сообщения касались незаконной агитации”, – проинформировали в пресс-службе.

Контекст:

В Украине сегодня проходят довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область), а также выборы мэра Харькова. 

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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