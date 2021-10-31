 

“Сладость или гадость?” Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоину

31.10.2021, 12:22, Новости дня
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“Сладость или гадость? Крутой Хэллоуин – когда все переодеваются, выходят на улицы, ходят друг к другу в гости, собираются на вечеринки, переживают, как выглядят их дома, готовятся за месяц! Такая подготовка была в Канаде и Колумбии, когда я там жил. Особенно в Канаде: все соревнуются между собой, чтобы их дом был лучше всех”, – рассказывает ресторатор.

Хименес-Браво отметил, что в Канаде традиционно к Хэллоуину украшают дома сеном, паутиной, цветами, тыквами, игрушками. Некоторые канадцы даже создавали электронных ходячих скелетов и разных страшных чучел.

“А в Колумбии – это невероятный костюм! На улице в это время миллионы разных костюмов, макияжа, бодиарта, все очень ярко и страшно! Это настоящая традиция и увлекательный процесс – выбирать свой образ, делать его правдоподобно. Украина пока развивается в этом направлении и, надеюсь, этот праздник будет еще ярче праздноваться украинцами”, – добавил он.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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