В РФ зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19

С начала эпидемии в РФ зафиксировали 8 513 790 случаев заболевания, 7 358 539 человек выздоровело, 238 538 – скончались.

Уровень суточной заболеваемости – максимальный за все время эпидемии в РФ. Предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки (40 251) был зафиксирован 29 октября.

За последние сутки от COVID-19 умерло 1158 россиян. Это один из самых высоких показателей смертности за сутки в стране. Максимальное число летальных случаев за 24 часа (1163) было зафиксировано 28 октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—