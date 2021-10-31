В РФ зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19
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С начала эпидемии в РФ зафиксировали 8 513 790 случаев заболевания, 7 358 539 человек выздоровело, 238 538 – скончались.
Уровень суточной заболеваемости – максимальный за все время эпидемии в РФ. Предыдущий рекорд по числу заболевших за сутки (40 251) был зафиксирован 29 октября.
За последние сутки от COVID-19 умерло 1158 россиян. Это один из самых высоких показателей смертности за сутки в стране. Максимальное число летальных случаев за 24 часа (1163) было зафиксировано 28 октября.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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