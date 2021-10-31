 

За время избирательной кампании в Украине полиция получила более 200 сообщений о нарушениях – Фацевич

31.10.2021, 12:22, Новости дня
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Полиция взяла под охрану 1211 участковых, 56 территориальных и два окружных избиркома.

“С начала избирательной кампании в территориальные подразделения полиции поступило 208 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства: в Херсонской области – 58, в Черкасской – 59, в Харьковской – 41, в других регионах – 50 сообщений”, – проинформировали в полиции.

По этим сообщениям

полиция Херсонской области открыла восемь уголовных производств и составила 16 админпротоколов;
полиция Черкасской области открыла семь уголовных производств и составила 10 админпротоколов;
полиция Харькова открыла четыре уголовных производства;
в других регионах открыли 13 уголовных производств и составили пять админпротоколов.

Фацевич также сообщил, что в “день тишины” 30 октября в полицию поступило 16 сообщений о нарушениях. 

Контекст:

В Украине сегодня проходят довыборы нардепов в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область), а также выборы мэра Харькова. Также в ряде регионов проходят местные выборы.

Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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