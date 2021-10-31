 

“Мама чертей”. Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь

31.10.2021, 12:22, Новости дня
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“Счастливого Хэллоуина, мои маленькие монстры”, – подписала она фото.

На снимке Кузнецова изображена с рогами, как у Малефисенты, а также в черном белье и высоких сапогах на шпильке. Образ она дополнила полупрозрачной шалью.

“Мама чертей”, – прокомментировал varlamov_52.

“Шикарная грудь”, – добавил vladbiloni235677432. 

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Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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