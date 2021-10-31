Боевики в ЦАР сдаются в плен и возвращаются к мирной жизни

Желание воевать пропало и у рядовых боевиков. Полевые командиры передрались между собой, люди устали от бесконечных боев. Поэтому все больше бывших участников незаконных вооруженных формирований бросает оружие и переходит к мирной жизни.

Так, в конце октября у города Бамбари властям сдались сразу 15 боевиков с оружием в руках. Многие из них воевали против властей еще с 2013 года в отрядах исламистов. Разочарованные в своих вождях и движениях, эти люди хотели бы выйти из лесов и сдаться еще давно. Однако выбраться из лагерей в джунглях сложно: атаманы без колебаний убивают пытающихся покинуть ряды банд товарищей.

Полевой командир Мамат Джубри откровенно рассказывает о причинах, побудивших его выйти из подполья.

“Уйти из группировки нам пришлось, потому что хотим защищать нашу страну и народ. Мы повидали множество зверств, которые устраивали наши когда-то боевые братья. Это не то, что должны делать военные. За что они издеваются над гражданскими? Этим они делают только хуже. Мы не такие. Мы хотим вернуться к нормальному образу жизни, вступить в ФАКА и защищать людей”.

Многих отвращает от участия в бандах перспектива сражаться вместе с иностранными наемниками. Амэй Буба заявил российским журналистам:

“Они приехали в нашу страну из Чада и Судана. Уважения от них к нам не было, потому что мы местные. Они натравливали нас на гражданских и требовали участвовать в грабежах. Мы на это пойти не могли, потому что мы центральноафриканцы. Отказ от участия в их бесчинствах навлек на нас беду. Поэтому мы решили выйти из группировки и стали беглецами”.

Успехи национальной армии ЦАР (FACA) в огромной степени связаны с помощью российских инструкторов, которых СМИ чаще всего относят к «ЧВК Вагнера». В отличие от миротворцев ООН, не приносящих никакой пользы, россияне активно и успешно обучают африканцам организации боевых действий, так что противнику ничего не остается, кроме как сдаться.

“Я здесь работаю уже почти пять лет. Раньше мы с МИНУСКА пытались добиться от боевиков “Селеки” разоружения, но ничего не вышло. Так что появление людей с желанием сдаться и вступить в армию – это что-то новое. Россияне благотворно влияют на этот процесс. Теперь преступники сами выходят на переговоры и сдаются, чего раньше от них ждать не приходилось”, – сообщил подполковник Жан Мишель Дондиджо Куандэ.

Сдаются даже крупные полевые командиры. Так, Абу Бакар Абакр, один из приближенных одиозного главаря Али Дарасса, бежал от бывшего лидера и прятался в лесах, пока ему не удалось выйти и сдаться правительственным силам. Этот человек рад, что война для него закончилась:

Сейчас мы благодарны нашему государству и России за то, что они дают нам возможность вернуться к нормальной жизни. Наконец-то я вернулся домой.

Численность боевиков падает, бывшие террористы один за другим покидают ряды бандформирований. Однако сделать еще предстоит многое, и в бандах по-прежнему состоят люди, которые хотели бы встать на путь мира.