Чувство мундира

В целях защиты сакральных городских видов в РФ начали сажать.



Красная площадь, Лобное место. Центр Москвы. Фото: Игорь Зотин / ТАСС

Блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова получили 10 месяцев лишения свободы за «имитацию секса» у храма Василия Блаженного на Красной площади. Поводом для уголовного дела стала фотография, на которой девушка в куртке с надписью «Полиция» на спине сидит на корточках напротив Бобиева. Обоих участников фотосессии задержали после публикации снимка в Сети. Изначально Бобиеву предъявляли административную статью о неповиновении полиции, а Чистову обвиняли в незаконном использовании форменной одежды. Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В ходе судебного процесса Бобиев принес извинения, однако мировой судья назначил участникам фотосессии реальный срок. Потерпевшие по делу остались неизвестными.

За эту сцену Руслана Бобиева и Анастасию Чистову суд отправил в колонию на 10 месяцев. Вина — оскорбление чувств верующих. Кадр

Снимок, сделанный парой, следует признать глупым и пошлым. Если бы не уголовное дело, его вряд ли заметили бы, он также мог бы стать предметом критики со стороны фемактивисток — «Полиция» у Бобиева работает как модель объективации женщины. Однако в действиях пары трудно найти состав уголовного преступления.

Основным поводом для недовольства прокуратуры, как можно предполагать, было что-то вроде «попытки дискредитации силовых органов РФ», но объяснить, в чем именно она состояла, в данном случае было бы проблематично. Поэтому вспомнили полезную статью о «чувствах верующих», возникшую в РФ в ходе истории с Pussy Riot в 2012 году. Фабула уголовного дела, таким образом, состоит в том, что имитация непристойных действий подлежит наказанию в связи с сакральным фоном, на котором это происходит. Верующих оскорбил намек на минет в одном кадре с храмом. В Покровском соборе (так официально называется церковь на Красной площади) с советского времени работает общедоступный музей, но время от времени действительно проходят богослужения.

Дело Бобиева–Чистовой, к сожалению, станет знаковым. Оно указывает на стремление произвольно сакрализировать городское пространство в тех случаях, когда это выгодно властям.

В городской повседневности будто бы возникают «зоны» и «радиусы» божественного, не предусмотренные никакими законами, но заявляющие о своих правах по понятиям Российской Федерации.

Чувства верующих переплетаются с «гордостью мундира», божественные постройки — с присутствием полицейского духа, дубинка — с крестом. Они поддерживают друг друга для вынесения приговора, создавая прецедент сакрализации власти.

Параллельно медиаперсона Ольга Бузова фотографируется на балконе отеля в Волгограде в купальнике. Фоном для снимка служит местный собор, но уголовного дела против Бузовой, слава богу, пока нет. В данном случае понятия подсказывают, что это всего лишь городской фон, на снимок не проникла сакральность, и ни один верующий не пострадал, по крайней мере, в смысле УПК.

Из инстаграма Ольги Бузовой

Но правоприменение требует новых приговоров и остается избирательным. В Петербурге задержана 31-летняя местная жительница Ирина Волкова, которая позировала на фоне Исаакиевского собора в стрингах. Фото попали в Сеть, в чем обвинить стоящего рядом в кадре мужчину, кажется, на этот раз не придумали, а вот Волкова может теперь предстать перед судом — Следственный комитет возбудил дело по той же статье об оскорблении чувств верующих. Кто именно эти верующие — также остается загадкой. Не хочется подсказывать Бастрыкину, как можно дальше методично работать над улучшением раскрываемости и заодно повышать благонадежность российских граждан, но в интернете есть тысячи фотографий частично раздетых людей на фоне исторических мест России, включая храмы.

Петерубрг. Ирину Волкову, модель из Петербурга, задержали за этот снимок и обвинили в оскорблении чувств верующих. Instagram, ретушь редакции «Новой»

Главная проблема этого сюжета связана с тем, что нет никакого ясного списка, чего теперь нельзя делать рядом с храмами и на их фоне. Как нет и ответа на вопрос, какие еще формы оскорбления чувств верующих смогут придумать правоохранительные органы. Должно ли наказываться публичное поедание шашлыка во время Великого поста? Интуитивный ответ сводится к тому, что это было бы абсурдом,

но может ли кто-то из экспертов объяснить, чем шашлык в пост отличается от стрингов на фоне храма?

Изменится ли что-то, если есть шашлык рядом с храмом в пост и при этом фотографироваться? Страшные, проклятые вопросы.

Официальная позиция РПЦ, кажется, в этом контексте заключается в том, что все это очень нужные, правильные актуальные дела, укрепляющие позиции церкви как духовно-силового органа. Евангельская история о Христе и блуднице признана неактуальной: у анонимных верующих достаточно камней, они летят во все цели, совпадающие с колебанием текущей линии Следственного комитета.

Впрочем, храмами дело не ограничивается. Месяц назад в Челябинской области бездомного арестовали за попытку сушить одежду на Вечном огне. Судя по всему, он до сих пор в СИЗО, и это единственная крыша над головой, которую ему могло предложить государство.

Наконец, наметилась принципиальная тенденция давать подсудимым по околополитическим делам небольшой тяжести реальные сроки.

Даже несколько месяцев в колонии лучше, чем ничего, — таков теперь девиз судов.

Помимо обсуждаемого здесь сюжета это видно на примере дела студента РГГУ Глеба Марьясова, который в одиночку «перекрыл дороги» на протестной акции 23 января и получил за это те же 10 месяцев колонии, «десяточку».

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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