 

Роскосмос показал эмблему узлового модуля «Причал»

31.10.2021, 12:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскосмос продемонстрировал эмблему нового узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС), запуск которого запланирован на 24 ноября, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Общий вид эмблемы «Причала» продолжает основную идею (и символику), использованную в подобном шевроне многоцелевого лабораторного модуля «Наука», <…> однако пятиугольную форму стоит назвать уникальной. Связано это с тем, что модуль имеет пять пассивных стыковочных узлов для причаливания», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Эмблема включает красную окантовку, логотип госкорпорации. В центре размещено изображение самого модуля с логотипом производителя (Ракетно-космическая корпорация «Энергия»), флага РФ и названием.

«Две звезды в левом углу пятиугольника символизируют два новых модуля в российском сегменте – «Наука» и «Причал». По аналогии две большие звезды в правом углу – функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда», две малые там же – малые исследовательские модули «Рассвет» (МИМ-1) и «Поиск» (МИМ-2)», – отметили в пресс-службе.

По периметру эмблемы размещены названия ракеты («Союз-2.1б»), корабля «Прогресс М-УМ», а также самого модуля.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел».



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